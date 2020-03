Los Latin Grammy crean nuevas categorías para reguetón y hip-hop

El reguetonero puertorriqueño Zion, del dúo Zion y Lennox, dio negativo en la prueba del nuevo coronavirus, según informó a través de sus redes sociales.



En sus redes el intérprete muestra una copia de los resultados obtenidos en Bogotá (Colombia) en la que se ve que la prueba fue llevada a cabo el 23 de este mes.



Acompañando la imagen el cantante escribe: “Negativo, gracias Dios. Para los que estaban preocupados por mi estado de salud. Seguimos quedándonos en casita. Cuidese mi gente”.



A principios de marzo el reguetonero fue ingresado en un hospital de Ciudad México debido a un “agotamiento físico”, aunque en un principio los médicos pensaban que había sido contagiado con el coronavirus.



Así lo reveló entonces el propio artista en un video que publicó en su cuenta de Instagram entonces y que se tomó desde la habitación del hotel donde se hospedaba en México.



“Como diría ‘Moncho’: ‘¡Estoy vivo!’”, arrancó diciendo en el video Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre del artista, en referencia al personaje de la televisión puertorriqueña que realizaba actos peligrosos.



Según relató el propio artista previo a realizar un vuelo a México desde Costa Rica, donde actuó en el Picnic Festival Costa Rica, ya se sentía “mal”.



Durante el viaje “me empecé a sentir muy mal”, a tal nivel de que “no podía respirar y se complicó la cosa”.



Fue entonces que al llegar a la capital mexicana, acudió junto a su mánager, Héctor Colón, “de urgencia” al Hospital ABC para ser tratado.



“Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus, por lo que me aislaron y me hicieron un montón de preguntas”, detalló.



“No les miento, al principio estaba asustado, pues pensaba que pudo haber sido por estar viajando las pasadas dos semanas y de estar en lugares altos y bajos”, admitió.

“Básicamente me dio un desgaste físico”, prosiguió contando Zion, cuyo agotamiento le provocó una reacción en el abdomen que le impedía caminar y respirar.



La intervención médica incluyó análisis, estudios y pruebas de sangre, las cuales dieron como resultaron en buen estado, que ayer se reconfirmó.

*EFE