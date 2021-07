Los hermanos Maegli, vuelven al mar

Las vicisitudes para entrenar durante la pandemia afectaron a los atletas de todo el mundo, y Kevin Cordón no fue ajeno a dichos problemas.

Tuvo que improvisar una cancha de bádminton en el salón social de la iglesia de su comunidad, en La Unión, Zacapa, donde durante meses se entrenó aislado de sus compañeros, sin opciones de competencias que lo mantuvieran en un ritmo apropiado.

“Para sabios, Salomón”, reza el dicho. A finales de 2017, Cordón notó una baja en su rendimiento y buscó la asesoría de un preparador físico de Monterrey, México, con quien trabaja desde enero de 2018. Lejos estaba cualquiera de imaginarse que, dos años después, llegaría la tragedia mundial en la que hoy vivimos.

Sin embargo, aquella decisión le valió a Cordón para mantener el contacto y que el trabajo fluyera, a pesar de las condiciones por el cierre de fronteras y la cancelación de actividades deportivas.

Ya en octavos de final de los Juegos Olímpicos, Kevin enfrentó al neerlandés Mark Caljouw, y después de un intenso partido de 3 sets, el nacional salió airoso con parciales de 21-17, 3-21 y 21-19. Un hecho histórico, pues es la primera vez que ocupa un lugar entre los 8 mejores del mundo del bádminton alguien de fuera de Europa o Asia.

“Tuve la fortuna de conocer a la familia Garrido, de Monterrey (México), uno de sus miembros es preparador físico y Dios me lo puso en el camino y me ofreció su ayuda; y de 2018 para acá hemos trabajado juntos y es la mejor decisión que he tomado”, recordó el atleta. “Siempre ha existido la excusa de que a los europeos y asiáticos no se les puede competir, porque cuentan con mejores condiciones que nosotros; y es que no podemos comparar a Guatemala con un país del Viejo Mundo, somos una nación pobre, así que me di cuenta de que la única forma de ponerme al nivel de otros era jugar con el corazón”, reflexionó Cordón.

“Me enteré de que mucha gente en Guatemala programó sus alarmas a la mitad de la noche, para seguir mi partido. Estoy muy agradecido con cada uno de ellos por el apoyo extra, y qué mejor manera de agradecerles que con otra victoria”, concluyó Cordón.