Los cupidos de Tini

Foto cortesía de Sony Music

El cantante mexicano Carlos Rivera lanza su séptimo álbum, el cual considera es una profunda reflexión personal, en el que ha querido compartir sus experiencias más profundas. El mismo ya se encuentra disponible en las plataformas de música y en formato físico (CD+DVD) con todos los videos oficiales y las canciones en versiones acústicas grabadas en Casa Huamantla.

“Escribir canciones siempre ha sido mi medio de comunicar más efectivo. El lugar donde me sincero y atrevo a decir todo lo que solo con palabras jamás me atrevería. Me emociona mucho que el nuevo disco será completamente de canciones 100 por ciento mías, de mis más grandes amores, mis mejores desahogos y mis grandes pasiones”, expresó.

El artista se prepara para una nueva aventura llamada Un tour a todas partes, que recorrerá México, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros países.