Liderazgo en nuestros hijos

Desde hace unos meses, DC Comics ha estado haciendo profundas modificaciones a su personaje insignia. Primero, anunció que Clark Kent, el Superman original, se retira para dejarle su lugar a su hijo, Jonathan. Luego se reveló que el joven héroe es bisexual. Ahora, la compañía ha dado un paso más y modificaría el mantra del Hombre de Acero.

Durante más de medio siglo, Superman ha luchado por “la verdad, la justicia y la forma de vida americana” (Truth, justice and the American Way). Esta frase no surgió de los cómics creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, sino que se originó como parte del programa de radio Man of Steel de los años 40, período en el que casi todos los medios estaban entrando en las vibraciones patrióticas de la Segunda Guerra Mundial.

El eslogan se revivió nuevamente en los años cincuenta, en los primeros años de la Guerra Fría y en los 70, por la adaptación cinematográfica protagonizada por Christopher Reeves. Y ahora, después de casi 80 años de usar el eslogan de vez en cuando en múltiples medios, DC le va a dar al eslogan de Superman una actualización oficial.

Ahora el superhéroe luchará por la verdad, la justicia y un mejor mañana.

Según los ejecutivos de DC cómics, los cambios tienen como objetivo ofrecer una visión más amplia y global del mundo del famoso superhéroe. Ahora el superhéroe luchará por “la verdad, la justicia y un mejor mañana”.

“Para reflejar mejor las historias que estamos contando en todo DC y para honrar el increíble legado de Superman durante 80 años de construir un mundo mejor, el lema de Superman está evolucionando”, dijo Jim Lee, director creativo y editor de DC.

“Superman ha sido durante mucho tiempo un símbolo de esperanza que inspira a la gente, y es ese optimismo y esperanza lo que lo impulsa a seguir adelante con esta nueva declaración de misión”, agregó.

No es la primera vez que se recalibran los ideales de Superman. En 2006, la película Superman Returns, de Bryan Singer, hizo que el editor del Daily Planet, Perry White, preguntara sobre el héroe: “¿Todavía defiende la verdad, la justicia y todas esas otras cosas?”

Cinco años después, el número 900 de Action Comics hizo que Superman renunciara a su ciudadanía estadounidense. “Estoy cansado de que mis acciones se interpreten como instrumentos de la política estadounidense”, dijo entonces. ‘Verdad, justicia y el estilo americano’, ya no es suficiente.

El mundo es demasiado pequeño. Demasiado conectado”. En 2013, el patriotismo de Superman fue aceptado nuevamente. En la película Man of Steel, el actor Henry Cavill señaló: “Soy de Kansas. Es tan estadounidense como parece”.

Pero esta es la primera vez que DC explora la orientación sexual de Superman. Habrá que ver que otras cosas van cambiando para adaptar al personaje a los tiempos modernos.