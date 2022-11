Las otras trincheras

Sala de prensa

Por su parte, Edward Carter habló acerca de los estudios sobre el tema que ha hecho BYU: “Debemos enfrentar la ansiedad de los jóvenes. El periodismo puede ayudar, sin artículos profundos ni largos, a explicar y dar contexto a las noticias para que los jóvenes no las abandonen y presten atención a las cosas más importantes. Esto es algo que hacen sitios como vox.com., y soy optimista para el futuro; el periodismo puede aumentar su relevancia entre los jóvenes con más contexto y con más enfoque”.

Las narrativas fue otro punto de reflexión. Juan Cruz, también editor digital de Anfibia Chile, y Paolo Cordero, de Megamedia, hablaron desde sus experiencias en medios digitales dirigidos a las nuevas audiencias.

“Hay una generación que se puede informar con memes, para quienes tiene el mismo valor y disfrute un meme que una noticia bien escrita. Que los jóvenes no leen, es un mito, las métricas nos indicaban en Pousta que los jóvenes leen reportajes largos si están bien escritos y sobre todo si es que les interesan los temas”, indica Juan Cruz.

“Los canales de televisión se vieron desafiados a cambiar. Optaron por diferentes caminos, y Mega se consolidó porque se incorporó a un nuevo tipo de realizador. En nuestro equipo, los periodistas son muy jóvenes, han sido usuarios de Mega y son escuchados en la redacción con sus nuevos paradigmas en relación a temáticas y relatos”, anadió Paolo Cordero.

Finalmente se abordó el tema de la desinformación y rol educativo de la prensa. Fernando Pizarro, académico de City University of London y ex periodista de New York Times, recordó lo que ocurrió con la administración Trump. “Los periodistas fueron temerosos en referirse a las mentiras que decía Trump, como mentiras. Había una timidez en decirlo”. Y retomó el valor del periodismo explicativo, el que “se ha perdido mucho en los medios por tener la brevedad”.

La Cumbre fue organizada por la carrera de Periodismo UDD y contó, al igual que en otras ediciones, con la colaboración de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y la Asociación Nacional de la Prensa.