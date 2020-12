La precuela de “Game of Thrones” comenzará a rodarse en 2021

Dance monkey, la canción que lanzó a la popularidad mundial a lo largo de los últimos meses a la cantante australiana Tones And I, fue también el tema más buscado a lo largo de 2020 en una de las aplicaciones líderes de reconocimiento musical, Shazam.

Según los datos develados hoy por Apple, propietaria de este servicio, a lo largo de este año 24.6 millones de veces alguien se preguntó “¿qué canción es esa?” e hizo uso de esta tecnología para conocer su título y el intérprete.

Por número de búsquedas, a Dance monkey le siguieron por este orden: Roses (Imanbek Remix), de SAINt JHN; Blinding Lights, de The Weeknd; Breaking Me, de Topic y A7S; Ride It, de Regard; Don’t Start Now, de Dua Lipa; Memories, de Maroon 5; Savage Love (Laxed – Siren Beat), de Jawsh 685 y Jason Derulo; Falling, de Trevor Daniel, y, por último, Someone You Loved de Lewis Capaldi.

Cabe destacar, como curiosidad, que en el puesto undécimo se sitúa una canción con participación latina, RITMO (Bad Boys For Life), de Black Eyed Peas y J Balvin, y en el 21, Tusa de la también colombiana Karol G con Nicki Minaj.

Junto a los datos de Shazam, la compañía de la manzanita desveló cuáles fueron las canciones y los discos con mayor número de reproducciones en su servicio de audio en streaming Apple Music, que con unos 60 millones de suscriptores activos, le sigue los pasos (aunque de lejos) a la líder mundial, Spotify.

La canción más escuchada en todo el mundo fue The Box, de Roddy Ricch (quien saltó del anonimato a ser uno de los grandes nominados a los próximos Grammy), por delante de Blinding Lights, de The Weeknd; Dance Monkey de Tones And I; ROCKSTAR de DaBaby (con la participación de nuevo de Roddy Ricch), y Life Is Good, de Future, en colaboración con Drake.

Por último, el álbum de debut Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial, fue el más reproducido en todo el mundo, por delante de My Turn, de Lil Baby, y de Shoot for the Stars Aim for the Moon, de Pop Smoke; Eternal Atake – LUV vs. the World 2, de Lil Uzi Vert y, cerrando este top 5, Over It, de Summer Walker.