La fe marca la ruta de las romerías al Cristo Negro

Se fue el 2020, un año que, al parecer, intentó prepararnos para un futuro complicado e incierto. En la industria del cine y la televisión, estuvieron ausentes las megaproducciones de verano y se abrió un espacio agradable a las propuestas con presupuestos poco escandalosos y de contenido interesante. Se agradece.

Y, aunque ya sea algo tarde para hablar de lo que nos dejó el año en el cine y la televisión, siempre es recomendable cerrar círculos. Por lo tanto, les comparto lo más destacado de 2020, según mis gustos, en el entretenimiento audiovisual comercial. Comenzamos.

La cinta: I’m Thinking About Ending Things. Todavía sigo descifrando algunos pasajes de esta historia que penetra en la mente de cualquier persona.

El filme viejo en el que encontré consuelo: Father of the Bride. Apreciar este título como papá de una niña no tiene comparación.

La decepción: la serie Selena. Debió haberse llamado “Los demás Quintanilla también somos cool”.

El documental: Inmate #1: The Rise of Danny Trejo. Narra la vida de esta persona problemática que se convirtió en un actor de cine querido por muchos, entre los que me incluyo. Mi frase favorita de Trejo: “Machete don’t text”.

Las escenas favoritas: las del periódico The Tambury Gazette, en la serie Afterlife. Ricky Gervais me recordó el manicomio que suelen ser las salas de redacción de los medios escritos.

La sorpresa: Palm Springs. Una de mis películas favoritas de Bill Murray es Groundhog Day (1993). No esperaba ver otro filme que abordara ese mundo mágico, y menos que me gustara.

La serie de televisión: Ozark. Aunque la tercera temporada no fue tan intensa como las anteriores, sigue siendo un deleite de storytelling.

Televisión para consolarme: Comedians in Cars Getting Coffee. Me consoló ver a Jerry Sienfeld hacer lo que a mí tanto me gusta, y que llevo más de 10 meses sin practicar: sentarme en un lugar público a tomar un café y hablar acerca de cualquier estupidez.

La escena musical: es un empate. Primero, está el baile de los cuatro protagonistas de 5 Da Bloods, con música de Marvin Gaye, en una discoteca con el rótulo “Apocalypse Now”. Esa secuencia anuncia que algo muy bueno se viene. Y segundo, en The King of Staten Island, Pete Davidson, Bill Burr y Steve Buscemi, junto a un equipo de bomberos, cantan con una rocola One Headlight, de The Wallflowers. Como no todos saben la letra, se escuchan muy bien algunos coros de “wodo wacha wido, wodo wicho wecha”.

La WTF: Borat 2. Después de deliberar en mi cerebro durante meses, aún no sé si me gustó o no este filme.

Y la película más esperada para 2021: The French Dispatch, de Wes Anderson, en pantalla gigante. Vale soñar.

Y tú, ¿qué tal tu 2020?