“La cancelación destruiría muchos sueños”

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, envió una carta a los deportistas olímpicos en la que afirma que la cancelación de los Juegos de Tokio 2020 “destruiría el sueño olímpico de 11 mil atletas y que una decisión sobre un aplazamiento hoy no podría determinar una nueva fecha”.

En su misiva, reemitida ayer después de que el COI se haya dado un plazo de cuatro semanas para tomar una decisión respecto a los Juegos ante la expansión mundial del coronavirus, Bach admite estar “ante un dilema” y recuerda haber vivido una situación de incertidumbre parecida con motivo de los Juegos de Moscú ‘80.

“Al igual que usted, nos encontramos en un dilema: la cancelación de los Juegos Olímpicos destruiría el sueño olímpico de 11 mil atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, muy probablemente para los atletas paralímpicos, y para todas las personas que lo apoyan. La cancelación no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie. Por lo tanto no está en nuestra agenda”, afirmó. EFE