Keira Knightley protagonizará serie para Apple TV+

Keira Knightley será la protagonista de la próxima serie del catálogo televisivo de Apple con una ficción que adaptará la novela The Essex Serpent, escrita por Sarah Perry y ganadora del Libro del Año en los Premios Británicos del Libro de 2016.



Knightley (Pride & Prejudice, Pirates of the Caribbean) dará vida en la pequeña pantalla a una mujer que acaba de quedar viuda y, tras un matrimonio abusivo, decide abandonar Londres para mudarse a un pueblo del condado de Essex, intrigada por el regreso de una criatura mítica a la zona.



El argumento de la serie adaptará la trama de la novela, calificada por la prensa literaria como género gótico y ficción histórica.

La producción, bajo supervisión británica, forma parte de la expansión internacional que Apple está llevando a cabo en su apuesta audiovisual, con más ficciones rodadas fuera de EE. UU. como Echo 3, en Colombia y Venezuela; Pachinko, en Japón; y Shantaram en Australia e India.



Por su parte, Knightley se sumará a un catálogo que concentra cada vez a más rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon.



De hecho Witherspoon, protagonista junto a Aniston de la serie estrella de Apple, The Morning Show, producirá para la compañía de la manzana un concurso de talentos musicales en EE. UU. que buscará a una nueva estrella del género country.



En su primer año desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía ha logrado desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.



*EFE