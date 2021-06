Jefe de la SAT dirigirá el Consejo Directivo de ente regional de administraciones tributarias

Las exportaciones crecerán 10% este año, estima el Banco de Guatemala (Banguat). Al cuarto mes, con un valor FOB de US $4 mil 446 millones 35 mil 753 (Q34 mil 412.3 millones), las ventas al exterior ya se han expandido 14.8% más que el mismo período de 2020.

El cardamomo y los artículos de vestuario, con US $424.6 millones y US $469.6 millones, respectivamente, continúan liderando los despachos guatemaltecos, y juntos suman el 20.1% del total de las exportaciones en el primer cuatrimestre, de acuerdo con los registros del banco central.

También representan un gran aporte otros productos agrícolas como el café, con US $298.7 millones; el banano, US $272.2 millones; azúcar, US $266 millones, las frutas, US $131.6 millones, así como las legumbres y hortalizas, US $107.3 millones.

Con el cardamomo a la cabeza, las exportaciones de los productos agrícolas impulsan la reactivación de la economía del país, de acuerdo con la Cámara del Agro. Pese a la contracción del Producto Interno Bruto de Guatemala en 2020, el sector agro cerró con un crecimiento de 2.9%.

Los precios internacionales de la mayoría de materias primas agrícolas desde el inicio de este año inciden en las expectativas de las exportaciones, según la firma Central American Business Intelligence.

Mercados

Estados Unidos (30.2%), El Salvador (11.5%), Honduras (9.2%), Nicaragua (5.4%) y México (4%), conforman los 5 principales destinos de los productos guatemaltecos.

El año pasado, el país expendió al extranjero US $11 mil 514.2 millones, una cifra que, a pesar del contexto de pandemia por Covid-19, representó un crecimiento de 3.1% en comparación con 2019.

60%

de las exportaciones va a EE. UU., El Salvador, Honduras, Nicaragua y México.

Al final de este período fiscal, si las proyecciones del Banguat respecto de la expansión de las exportaciones, el país registraría un ingreso de no menos de US $12 mil 665 millones.

Para 2022, las ventas al exterior crecerían 6.5%, ha calculado Sergio Recinos, presidente del banco central.