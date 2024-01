Jefe de Estado llama a la unidad y al diálogo nacional

Francisco Jiménez

Ministro de Gobernación

Licenciado en Filosofía Doctor en Filosofía

Se ha dedicado a trabajar en temas de seguridad ciudadana y construcción de la paz

Experto en inteligencia civil para el combate del crimen y en gestión de conflictos sociales

Ha sido asesor de organizaciones internacionales en temas de seguridad.

Carlos Ramiro Martínez

Ministro de Relaciones Exteriores

Licenciado en Relaciones Internacionales

Embajador de carrera e internacionalista

Viceministro de Relaciones Exteriores en cuatro ocasiones

Embajador y representante permanente de Guatemala ante la Oficina de Naciones Unidas

Ha trabajado en temas de desarrollo, seguridad ciudadana e integración centroamericana.

Henry Sáenz

Ministro de la Defensa Nacional

Licenciado en Administración de Recursos y Tecnología

Cuenta con dos maestrías en Administración de Recursos y Tecnología y en Seguridad Pública Doctorado de Seguridad y Defensa

Curso de Altos Estudios Estratégicos

Curso Avanzado de Transmisiones

Maynor Estrada Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Ingeniero Agrónomo, Fitotecnista

Maestría en Ciencias en Economía Agrícola

Fue representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Abelardo Pinto Ministro de Desarrollo Social

Licenciado en Mercadotecnia

Magíster en Gobierno y Gestión Pública

Ha trabajado con múltiples organizaciones nacionales e internacionales

Oscar Cordón Ministro de Salud Pública y Asistencia Social

Médico y Cirujano Maestría en Salud Pública

Ha trabajado en Estados Unidos como asesor en Salud Pública Mundial.

Sus áreas de expertise incluyen seguridad alimentaria, salud materno infantil y salud reproductiva

Jazmín De la Vega Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Licenciada en Arquitectura

Posgrado en Costos y Presupuestos en la Construcción

Posgrado en Estudios de Impacto Ambiental

Maestría en Derecho Ambiental

Miriam Roquel Ministra de Trabajo y Previsión Social

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria

Magíster en Derechos Humanos

Curso en formación integral, transparencia y lucha contra la corrupción en la Escuela de Administración Pública de Cataluña

Ha sido defensora pública y fungió como procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos

Gabriela García Quinn Ministra de Economía

Licenciada en Relaciones Internacionales

Master of Science in Development Management Diploma en Administración de Organizaciones No Gubernamentales

Ha laborado en la formulación de programas para la atracción de comercio e inversión

Ha desarrollado políticas para el crecimiento económico dirigido a la niñez y sectores agrícolas

Ha laborado por más de 25 años en temas de desarrollo internacional

María José Iturbide Ministra de Ambiente y Recursos Naturales

Licenciada en Biología

Maestría en Ciencias Ambientales Doctorado en Política y Planificación Ambiental

Ha trabajado en temas de manejo de recursos naturales, gestión de proyectos ambientales y en la formulación para la protección de la naturaleza

Fue directora ejecutiva del Fondo del Agua y del Departamento de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Anabella Giracca Ministra de Educación

Licenciada en Letras y Filosofía

Directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar

Asesora para la Academia de Lenguas Mayas Escritora

Ha coordinado programas para la capacitación de docentes escolares en el interior del país

Fue coordinadora general del Programa de Alfabetización Bilingüe de la Universidad Rafael Landívar y Usaid.

Liwy Grazioso Sierra Ministra de Cultura y Deportes

Graduada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México

Maestría en Estudios Mesoamericanos Coordinadora del Proyecto de Reestructuración del Museo Nacional de Antropología

Es arqueóloga con amplia trayectoria en temas de conservación del patrimonio cultural

Fue directora y curadora del Museo Miraflores

Jonathan Menkos Ministro de Finanzas

Economista

Máster en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina

Posgrado en Métodos Cuantitativos

Cuenta con 25 años de experiencia en conocimiento de las finanzas públicas y economía

Es especialista en desarrollo con enfoque de derechos humanos

Formó parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

Víctor Hugo Ventura Ruíz

Ministro de Energía y Minas