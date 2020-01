Jared Leto presenta el primer tráiler de la vampírica “Morbius”

Los premios Critics’ Choice Awards, que entrega cada año la Critics Choice Association, se rindieron la noche del domingo ante Quentin Tarantino y su cinta Once Upon a Time… in Hollywood, que se llevó el galardón a la mejor película.

Tarantino ganó, además, el reconocimiento al guion original, Brad Pitt se coronó como actor de reparto, y Once Upon a Time… in Hollywood se hizo con un premio más al mejor diseño de producción (Barbara Ling y Nancy Haigh).

Los Critics’ Choice Awards sirvieron para confirmar las opciones de Joaquin Phoenix (Joker) y Renée Zellweger (Judy) de cara al Óscar. La distinción de mejor película en lengua extranjera fue para la sudcoreana Parasite. Su realizador, Bong Joon-ho, también compartió el reconocimiento a la mejor dirección, que quedó en empate, junto a Sam Mendes, de 1917.

En los apartados televisivos, When They See Us se llevó el galardón a la mejor serie limitada, mientras que Succession y Fleabag triunfaron como drama televisivo y comedia, respectivamente. • EFE