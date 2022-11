Irán castiga la apatía de Gales

En un partido en el cual las anotaciones se hicieron esperar hasta el tiempo añadido, Irán superó 2-0 a Gales, que mostró apatía y lo pagó caro.

Fue el debut estelar del árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca en una cita mundialista, en el cual se vio bastante seguro de su desempeño.

El cuadro asiático avisó temprano, pero la jugada no contó por un claro fuera de juego del cual no se había percatado el asistente, pero el VAR alertó a Escobar y el tanto no subió al marcador.

El encuentro transcurrió en un enredado medio campo, que obligó al réferi nacional a mostrar múltiples tarjetas amarillas.

Sin embargo, una salida precipitada del portero Wayne Hennessey hizo que el VAR corrigiera sobre la marcha y la amarilla se tornó en roja para el galés.

Escobar indicó que se añadirían 9 minutos al final del duelo, y fue entonces cuando llegó la emoción principal del duelo.

En el minuto 90+8 los persas cobraron un tiro de esquina en corto y jugaron hacia afuera del área, donde Rouzbeh Cheshmi prendió la pelota y la puso en el fondo de la portería.

Con poco tiempo por jugarse, Gales se lanzó a buscar el empate, pero en un contragolpe Irán le puso la tapa al pomo con el tanto de Ramin Rezaeian.