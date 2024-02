Invisten a la hija del pueblo xinca

Foto Cortesía Ranferí Aguilar

El guitarrista y miembro fundador del grupo guatemalteco Alux Nahual, Ranferí Aguilar, posee varias composiciones y un disco solista lanzado en la década de 1990; se presentará en vivo con una banda completa. También lo acompañarán Reneé Celada (vocalista de Age of Insanity), Arturo Díaz (guitarrista de Radio Viejo y Sophia), Juanpi Granados (bajista de Bohemia Suburbana) y Mirza Lam (baterista de Ishto Juevez).

“A lo largo de mi carrera, mucha gente me ha pedido que toque canciones poco usuales en el repertorio en vivo con Alux. Así que he formado una banda de excelentes músicos para interpretar piezas que no son habituales, junto a otros éxitos de mi autoría. Les hemos dado un arreglo diferente, más roquero y directo”, expresa el intérprete.

Aguilar es fundador del proyecto de música etnofusión El Hacedor de Lluvia y publicó su álbum De países y estrellas, en 1995. El año pasado lanzó en las plataformas digitales una reversión de su canción El más grande del cielo.

Dato

El concierto Lobo Estepario se llevará a cabo el viernes 23 de febrero, a las 20:00 horas, en el Rockol Vuh El Artesanal (6ª. avenida 1-34, zona 1). El cupo es limitado y el costo de la entrada es de 100 quetzales.