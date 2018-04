Invertirán Q120 millones en 6 obras del Petnac

Para octubre se tiene previsto que la Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A. (Trelec) inaugure las primeras seis obras que corresponden al Lote D, del segundo Plan de Expansión de Transmisión Nacional, conocido como Petnac 2014, el cual busca aumentar al 95 por ciento el índice de cobertura eléctrica para 2021.

Trelec, miembro de la Corporación EEGSA, y Fersa Sociedad Anónima resultaron ganadoras en el proceso de licitación que efectuó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en enero de 2015, en el cual adjudicó 4 de los 5 lotes que fueron subastados.

Gustavo Alvarado, gerente general de Trelec, manifestó que para este año tienen previsto invertir Q120 millones en la construcción de subestaciones y líneas de transmisión, ubicadas en Iztapa, Taxisco; La Vega, Barbenera, Santa Rosa y Quezaltepeque, Esquipulas. Se calcula que el costo total de los 23 subproyectos que integran este lote ascienda a Q450.5 millones.

Regiones beneficiadas

De acuerdo con el NOG 3516814, registrado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, Guatecompras, el lote D fue adjudicado por un valor de US $9 millones 185 mil 804 (Q67 millones 974 mil 949) el canon anual.

A su vez, Fersa obtuvo el lote A, por US $8 millones 644 mil 265 (Q63 millones 967 mil 561); el B, por US $10 millones 100 mil 597 (Q74 millones 744 mil 417), y el lote E, por US $5 millones 347 mil 485 (Q39 millones 571 mil 389).

Según datos del MEM, el Petnac 2014 conllevará la construcción de 604 kilómetros de red de transmisión eléctrica, la adecuación de otros 51 km, 29 subestaciones nuevas de transformación y la ampliación de 22 existentes.

Los tres bloques adjudicados a Fersa servirán para interconectar a los pobladores de Quiché con San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepéquez, mientras que el de Trelec llevará electricidad a Santa Rosa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Escuintla y Jutiapa.

En agosto de 2017, Fersa comenzó la construcción de las obras que le corresponden, cuya inversión total se estima en US $184 millones (Q1 mil 361 millones).

Impacto

Rodrigo Fernández, viceministro del Área Energética, comentó que el MEM y la Comisión Nacional de Energía y Minas supervisan el avance en este proyecto y el Plan de Expansión de Transporte de Energía (PET) 2013-2019.

“El impacto de estos dos proyectos será el abaratamiento del transporte de la energía, lo que afectará a la tarifa del consumidor final, es decir, que los peajes van a tender a la baja porque se optimizarán todas las redes”, subrayó el funcionario.

Inversión en energía

El año pasado, el sector energético se constituyó como el tercer receptor de Inversión Extranjera directa (IED), con US $189.4 millones (Q1 mil 401.5 millones), según estadísticas del Banco de Guatemala.

El principal emisor de estos recursos fue el Perú, con US $61.2 millones (Q452.8 millones), seguido de Colombia (US $45.7 millones, Q338.1 millones) e Israel (US $32.9 millones, Q243.4 millones).

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, a partir de la vigencia de la Ley General de Electricidad en 1996 y a la adopción de la Política Energética en 2007, se experimentó un incremento en la IED para este sector y el nivel de electrificación llegó al 92.06 % en 2016.