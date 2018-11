Instituciones llaman a denunciar violaciones

Con un despertar de conciencia sobre el respeto, no solo a la mujer sino también el respeto a la vida, a no tener miedo y denunciar, representantes de varias instituciones conmemoraron el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en San Marcos.

Integrantes de la Red de Derivación Local para Atención a Víctimas participaron en una caminata que recorrió principales calles de la cabecera departamental con el lema “El respeto a los derechos humanos elimina la violencia”.

Según Débora Díaz, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el objetivo principal de la celebración es poner fin a la cultura de silencio, un llamado a escuchar y creer a las personas que sobreviven a la violencia.

“Hasta que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de temor, violencia e inseguridad, el mundo no puede enorgullecerse de ser justo e igualitario”, resaltó Díaz.

Durante el acto protocolario, el gobernador departamental Oswin René Morales motivó a las mujeres para que rompan el silencio y se atrevan a denunciar, porque “solo así se podrá terminar con la impunidad de los agresores”. En Jalapa también se efectuaron actividades organizadas por la Secretaría Presidencial de la Mujer.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió al mundo acabar con la “pandemia mundial” de asesinatos de mujeres y coooperar para proteger sus garantías fundamentales.