II Jornada Académica de la Semana Santa en Guatemala

EFE – Sebastián Yatra está “emocionado” ante la ceremonia de los Oscar, que se celebra este domingo 27 de marzo y a la que asistirá como intérprete de Dos oruguitas, nominada a la mejor canción por el filme de Disney Encanto, que está ambientado en Colombia. El cantante no quiere desvelar si la cantará en la gala.

“Voy a asistir, y de todo lo demás ya se irán enterando”, afirmó en una entrevista con Efe, sin querer entrar en detalles sobre si actuará en la ceremonia de entrega de los premios, que se celebrará en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE. UU.).

Dos oruguitas ha sido compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que opta al Oscar por segunda vez tras la nominación que consiguió por How Far I’ll Go, de Moana, en 2017.