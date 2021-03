IFAB: Mano involuntaria que preceda a un gol no será infracción

Madrid, EFE.- La International Board (IFAB) acordó este viernes que a partir del 1 de julio la mano involuntaria que preceda a un gol de un compañero ya no se considerará una infracción, así como mantuvo la decisión sobre los cambios por conmociones y mantener en revisión la posibilidad de hacer cinco sustituciones por la pandemia de la covid-19.



El organismo responsable de las reglas de juego celebró este viernes su 135 reunión anual por videoconferencia y decidió retrasar del 1 de junio al 1 de julio la entrada en vigor de los cambios en estas para dar más tiempo a familiarizarse con ellas a jugadores, entrenadores y oficiales de partido, aunque las competiciones tendrán flexibilidad para introducir cambios antes de esa fecha.



La IFAB, que contó en la reunión de hoy con la participación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó en un comunicado de las decisiones adoptadas.



= Manos



. Dado que la interpretación de las infracciones por mano no siempre ha sido coherente debido a aplicaciones incorrectas de la regla, los miembros de la IFAB confirmaron que no es infracción todo toque de balón con la mano/brazo de un jugador.



. Será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano/el brazo, por ejemplo, moviendo la mano/el brazo hacia el balón.



. Será infracción cuando toque el balón con su mano/brazo cuando ha agrandado su cuerpo de forma no natural.



Se considera que un jugador ha agrandado su cuerpo de forma antinatural cuando la posición de su mano/brazo no es consecuencia o puede justificarse por su movimiento corporal jugador para esa situación específica. Al tener su mano/brazo en dicha posición, el jugador corre el riesgo de que su mano/brazo sea golpeado por el balón y sea sancionado; o anota en la portería del adversario:



. Será infracción cuando marque gol en la portería contraria:



Directamente con su mano/brazo, aunque sea accidentalmente, incluso por el guardameta.



O inmediatamente después de que el balón haya tocado su mano/brazo, incluso si es accidental.



La mano accidental que lleve a un compañero a marcar un gol o a tener una oportunidad de gol ya no se considerará una infracción.



= Se aprobó otra aclaración para las Reglas de Juego 2021/2022, incluyendo la Regla 11 (la definición de la Regla 12 para las manos, según la cual el brazo termina en la parte inferior de la axila, debe usarse al juzgar si un jugador está en posición de fuera de juego)



= Conmociones



La IFAB confirmó que la decisión de poner en marcha los ensayos con sustitutos ante conmociones cerebrales se basó en la firme recomendación del Grupo de Expertos en Conmoción Cerebral, formado por destacados expertos médicos y futbolistas que examinaron su aplicación. También se consultó a las principales partes interesadas y a los paneles consultivos técnicos y de futbol de la IFAB, y se obtuvo su apoyo.



Las pruebas, que se prevé que continúen hasta agosto de 2022, ya se han introducido en competiciones internacionales y nacionales de todo el mundo, y hay más competiciones que están a punto de unirse o que han mostrado interés en participar.



Mientras tanto, la IFAB y la FIFA seguirán recopilando, analizando y discutiendo los comentarios y datos relacionados con el futbol y la medicina que servirán de base para cualquier decisión sobre la posible implementación en las Reglas de Juego.



= Sustituciones (hasta 5)



En cuanto a la modificación temporal de la Regla 3, que permite a los equipos utilizar hasta cinco sustitutos en los partidos de las competiciones de alto nivel (para las competiciones de clubes que finalizan el 31 de diciembre de 2021 y las competiciones de selecciones nacionales que finalizan el 31 de julio de 2022), los miembros acordaron que el impacto actual de la pandemia de covid-19 en el futbol debe seguir siendo objeto de revisión.