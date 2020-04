Hospital temporal de Quetzaltenango empezará a funcionar este fin de semana

El presidente Alejandro Giammattei anunció que se empezará con la entrega de los Q1 mil a las primeras 200 mil familias que ya fueron identificadas y que serán beneficiadas dentro del Programa Bono Familiar, destinado para el apoyo de personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus (COVID-19).

“Porque nosotros lo que queremos es apoyar a esa gente que más ha sido golpeada, porque no tienen ingresos, no tienen seguro, no tienen patrón, esa es la gente que queremos ayudar”, afirmó el mandatario.

El mandatario explicó que las primeras entregas son de un fondo de emergencia de Q200 millones que se tenían en reserva, el cual será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la entrega de los Q1 mil.

Para atender al resto de familias, en total 2 millones de guatemaltecos, se espera obtener los Q6 millardos a finales de este mes con la venta de bonos del tesoro, según lo aprobado por el Congreso en el Decreto 13-2020.

Solicitó apoyo de los alcaldes

El mandatario señaló que se solicitó el apoyo de los alcaldes del país para que actualicen los listados de las personas del sector informal que trabajan en sus municipios y así incluirlos como beneficiarios del Programa Bono Familiar.

“Nos hemos encontrado con municipalidades que no tienen registros de su sector informal, a excepción de la capitalina, que los tienen registrados a todos, porque tienen permisos y registros”, detalló el gobernante.

El resto de beneficiarios se incluirán partiendo de los consumos de energía eléctrica, la cual debe ser menor de 200 kilovatios horas, para ser incluidos en los listados.

Para cobrar el bono se enviarán códigos a los teléfonos y junto a su código único de identificación, serán los números válidos para el retiro de los fondos en cajeros automáticos y agencias bancarias. * Con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias.