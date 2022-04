Hospital de Amatitlán reactivará consulta externa

Durante la presentación del Informe Estadístico 2021, elaborado por la Comisión Portuaria Nacional (CPN), el Banco de Guatemala (Banguat) detalló que la actividad marítima en 2021 mostró un comportamiento dinámico y de crecimiento, al compararlo con los dos años anteriores.

Según dio a conocer Eddy Carpio, director del Departamento de Análisis Macroeconómico del Banguat, las importaciones tuvieron un incremento del 52 por ciento, mientras que las exportaciones, del 18 por ciento.

La CPN destacó que, en 2021, el Sistema Portuario Nacional registró una cifra récord de alrededor de 31 millones de toneladas movilizadas de carga general.

Los datos desagregados dan cuenta de que, en el lado de las exportaciones, el puerto que movió mayor valor fue Santo Tomás de Castilla, que generó US $3787 millones, con un crecimiento del 24 por ciento, seguido de Puerto Barrios, con US $2660 millones y una mejora del 28 por ciento.

En relación con Puerto Quetzal, se movieron US $2281 millones, 2.4 por ciento más que los dos años precedentes, indica el informe.

Por el lado de las importaciones, los números continúan siendo positivos. Puerto Quetzal generó US $11 217 millones, 57 por ciento más; Puerto Barrios, US $2888 millones, 49 por ciento de aumento, Santo Tomás de Castilla, US $3815 millones, 43 por ciento superior a 2019 y 2020.

52 por ciento fue el crecimiento de las importaciones marítimas.

De acuerdo con el estudio presentado, cerca del 60 por ciento de las exportaciones se realiza por vía marítima, en tanto que el 67 por ciento de las importaciones se traslada por esa vía.

Según Carpio, el producto con mayor demanda en exportación es el banano, en los puertos ubicados en el Atlántico.

En cuanto a las compras, materias primas como cemento en saco y hierro destacan en Puerto Quetzal.