Hamilton domina el GP de Gran Bretaña

Atlanta, EFE.- El toletero cubano Yoenis Céspedes no se presentó este domingo con el resto del equipo al partido que los Mets de Nueva York disputan contra los Bravos de Atlanta.



El gerente general del equipo, Brodie Van Wagenen, informó mediante un comunicado del equipo que no habían podido contactar con Céspedes, quien no se reportó al Sun Trust Park, de Atlanta, para estar con el resto de la platilla.



“No contactó a la gerencia con ninguna explicación de su ausencia”, señaló Van Wagenen. “Nuestros intentos de contactarlo no han tenido éxito hasta el momento”.



Los Mets creen que la seguridad de Céspedes no está actualmente en riesgo, según múltiples informes. Céspedes, de 34 años, fue el bateador designado en el partido del sábado que los Mets perdieron por 1-7, y se fue de 4-0 con 2 ponches.



El pelotero cubano ha salido como bateador designado de los Mets en los 8 partidos que su equipo lleva disputados en lo que va de temporada, con apenas 5 imparables en 31 turnos al bate (.161), además de haber sido retirado 15 veces por la vía del ponche.



Céspedes no figuraba en la alineación original para el partido que se disputa este domingo. Dos veces All-Star, Céspedes regresó a la alineación esta temporada por primera vez desde el 20 de julio de 2018.



La mayor parte de los dos últimos años se los perdió debido a una serie de problemas en las piernas, una cirugía en ambos talones y luego una fractura en el tobillo por una caída en su rancho de Florida en un supuesto encuentro con un jabalí.