“Halo: Combat Evolved Anniversary” llega a PC

El actor estadounidense Billy Porter, quien interpretará al hada de la nueva versión de Cinderella, aseguró hoy a CBS News que este personaje no tendrá género definido en esta nueva cinta.



“La magia no tiene género”, defendió el artista. “Vamos a presentar este personaje como sin género, al menos es como lo estoy interpretando yo. Y es realmente poderoso”, añadió Porter.



Porter consideró asimismo que esta nueva mirada a Cinderella se convertirá “en un cuento clásico para las nuevas generaciones”. “Creo que están preparadas de verdad. Los niños están preparados. Son los adultos los que frenan estas cosas”, indicó.



Porter es una importante figura en Hollywood en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ y de los afroamericanos, especialmente tras su aclamada y popular participación en Pose.



Esta serie le dio a Porter un premio Emmy al mejor actor dramático. Además, este actor gay es toda una sensación en las alfombras rojas y galas de Hollywood por sus looks muy alejados del estilo tradicional y conservador masculino.



La nueva película sobre Cinderella, cuyo estreno está previsto para febrero de 2021, contará con la cantante latina Camila Cabello como protagonista en lo que será su debut en la gran pantalla.



Se espera que Cabello no solo sea la estrella del reparto sino que también se involucre plenamente en la banda sonora de este largometraje.



Kay Cannon, la realizadora de la comedia Blockers (2018), será la directora y guionista de esta cinta que adaptará la historia de Cinderella al mundo moderno y con un toque musical. Idina Menzel, Pierce Brosnan y Nicholas Galitzine también formarán parte del elenco.



Otro gran nombre detrás de este proyecto del estudio Sony es el del comediante y presentador televisivo James Corden, quien dio forma a la idea original para esta cinta sobre la que se basó el guion de Cannon y que figurará como productor.

*EFE