Guatemala, una econmía robusta

En 2021, el 49 por ciento de las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas (A&B) se destinó a la zona del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), lo que tiene un beneficio directo a la economía, al desarrollo y a la generación de empleo.

Según divulgó la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), en el segundo semestre del año pasado se exportaron US $1130.1 millones, es decir, alrededor de Q8475.75 millones.

Galletería y panadería, aceite de palma, salsas preparadas y aguas azucaradas, lideraron las ventas al exterior.

En tanto, en el primer semestre se vendieron US $904 millones. Las exportaciones del sector estuvieron por encima de actividades económicas como la textil y la confección, cardamomo, banano, café y ferroníquel, entre otras.

Los países de la zona Sica que más compraron productos de A&B fueron El Salvador, por un monto de US $345.6 millones, seguido de Honduras con US $284.2 millones, y Nicaragua, US $150.7 millons.

Entre los productos más vendidos se encuentran galletería y panadería, aceite de palma, salsas preparadas, aguas azucaradas, preparaciones de sopas, confites y helados.

La CGAB añadió que a las naciones de la región le siguen México, con el 11 por ciento, y Estados Unidos, 8 por ciento. En cuanto a las importaciones, los productos provinieron de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.