Guatemala contará con equipo para el Tour de Panamá

Fotos: Rubelsy Pimentel

En el futbol se cuentan los goles, los resultados, las copas que cada jugador y equipo poseen, pero también se narran historias. María Fernanda Rossell, quien en las últimas semanas se ha destacado por lograr un bicampeonato en el futbol sala en el país y un torneo internacional, tiene una trayectoria que merece ser conocida por todos.

La entrenadora del equipo masculino y femenino de Tellioz se inició en baloncesto escolar. A los 16 años empezó a practicar el futbol 11 con Municipal y Juventus, abriendo así puertas para que se le convocara a la Selección Nacional de Guatemala, dirigida por David Gardiner. En 1999 levantó el título de Uncaf, al ganar la final contra Costa Rica.

María Fernanda Rossell, de jugadora a campeona mundial.

En 2005, Rossell se retiró de la gramilla, pero se interesó por el futbol en la duela, practicándolo y jugando internacionalmente mientras estudiaba economía en el extranjero y fue convocada a la Selección Femenina de Futbol Sala. En 2019, se integró al CSD Tellioz de futbol sala femenino; poco tiempo después, el equipo masculino se quedó sin entrenador y también le ofrecieron el cargo.

“Estoy feliz de ser parte de Tellioz. Llevo ya cuatro años trabajando con ellos, he logrado 3 títulos, uno femenino y dos masculinos; siempre lo digo: cada vez que entreno, lo hago con pasión y amor, haciendo lo mejor posible, para todos mis jugadores y, bueno, los resultados se van dando y estoy muy contenta por eso”, detalló la técnica nacional.

“Muy contenta, muy emocionada. He aprendido de estas mujeres como ellas han aprendido un poquito de mí, y siempre se los dije, lo que yo quiero es que se lleven un poquito de mi corazón.” María Fernanda Rossell

En la temporada 2019-2020 se consagró campeona al dirigir al femenino de Tellioz. Es la primera mujer dirigente en consagrarse campeona en esta categoría. Una temporada después pasa nuevamente a la historia al coronarse otra vez campeona de Tellioz, pero ahora en su rama masculina; en la temporada 2021-2022 lo volvería a lograr, al consagrarse bicampeona en futbol sala masculino.

A inicios de agosto del presente año sumó un trofeo más a su carrera, al dirigir a la Selección Nacional de Olimpiadas Especiales Guatemala, en la Copa Unificada 2022 que se disputó en Detroit, en donde levantaron la copa. “Fue un proceso de seis meses; me llaman de Olimpiadas Especiales, para formar parte; no lo dudo en ningún momento y empezamos a entrenar de 3 a 4 veces por semana, que es algo que no cualquier equipo lo hace, y bueno, esto es trabajo, es esfuerzo, dedicación y ellas lo hicieron desde el principio con el corazón porque querían estar allí”, resaltó Rossell.

Al preguntarle sobre cómo se sintió al trabajar en este proyecto, mencionó: “Me siento muy contenta: uno lo hace para tratar de ayudarlas a ellas como jugadoras, pero más como personas, para que crezcan en todos los aspectos de la vida, que sean íntegras, que luchen por lo que quieren y sueñen en grande; yo creo que estas jugadoras creyeron desde el principio en el proyecto, soñaron en grande y allí están los

resultados”. Sobre lo que viene para las seleccionadas, expuso: “Hay que hacer un nuevo proceso; no sabemos aún las edades, pero estamos muy contentos porque vamos a ir a Alemania y hay que esperar qué nos dicen”.

Cortesía: CSD Tellioz

Rosell no duda en su afán de contribuir: “Siempre con el mismo ánimo y con las ganas de apoyar, de estar allí y, sobre todo, mental y emocionalmente que ellas se lo crean y que traigamos estos resultados a Guatemala, que tanto los necesitamos”.