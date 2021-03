Gobernadores del BID apuestan por la recuperación económica y el desarrollo sostenible

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) está en conversaciones con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), para una cooperación en la implementación de medidas tributarias a comercios transnacionales que prestan servicios en el país.

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización de la SAT, indicó que en la actualidad plataformas como Netflix y otros sitios de descarga de música, películas y videojuegos no pagan impuestos por la venta de servicios en Guatemala.

El funcionario señaló que el problema se da en todo el mundo, no solo en el ámbito local. Estas compañías que ofrecen servicios transfronterizos no facturan porque no tienen en el país oficinas ni personal, un tema que se sale de la legislación tributaria.

De tal cuenta, el acompañamiento del CIAT, por la experiencia que ha tenido en países como Argentina, Chile y México, incluye “la asesoría para que, incluso, se pueda proponer reformas a ciertos artículos de la Ley del IVA”, manifestó Hernández.

Las modificaciones a la norma, aclaró el intendente, “no tienen la intención de incrementar tarifas, tasas ni tipos impositivos, sino se harían con el ánimo de que se le dé más facultades a la administración tributaria de poder fiscalizar a ese tipo de empresas que no están ubicadas en Guatemala”.

En Centroamérica, Costa Rica ya encontró una modalidad de cobrar impuestos a estas compañías transfronterizas. La SAT analiza este caso, si conviene, y si no tiene consecuencias para el consumidor, porque nunca se busca afectar al usuario final, sostuvo Hernández.

Transporte y delivery

El foco de la administración tributaria no solo está puesto en las plataformas de entretenimiento, sino también en los servicios de transporte y de delivery que prestan las compañías internacionales en el plano nacional, refirió el jefe de la Intendencia de Fiscalización.