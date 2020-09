Gina Rodríguez y Karla Souza protagonizarán una comedia “road trip”

La actriz latina Gina Rodríguez, conocida en EE. UU. por la comedia televisiva Jane the Virgin, protagonizará junto a la mexicana Karla Souza (How to Get Away with Murder) una película del género road trip.

La comedia se llamará Like it Used to Be y narrará el viaje por México de dos amigas que reciben una noticia inesperada, según un guion escrito por Bernardo Cubría presentado en el Festival de Toronto, indicó hoy la revista Variety.

“Like it Used to Be es una comedia sobre la amistad, la fuerza y el perdón que empodera a las mujeres, no solo conectará con la comunidad latina, sino con el público de todo el mundo”, aseguró Rodríguez, quien también ejercerá de productora.

Este proyecto se suma a otros ya pendientes para Rodríguez como el rodaje de la película Awake para la plataforma digital Netflix, un largometraje de ciencia-ficción dirigido por Mark Raso.

La trama de Awake girará en torno a un misterioso suceso que afecta a toda la Tierra y que impide dormir a todos los humanos y hace que los aparatos electrónicos dejen de funcionar. The Aliens Are Stealing our Weed y Kajillionaire son dos de sus próximos estrenos.

Nacida en Chicago (EE.UU.) en 1984 en una familia con raíces puertorriqueñas, Rodríguez se hizo famosa en el entretenimiento estadounidense gracias a su papel en Jane the Virgin, serie que se despidió el año pasado de la pequeña pantalla. Esta producción le dio en 2015 un Golden Globe a la mejor actriz de una comedia televisiva.

Por su parte, Souza (Ciudad de México, 1985) fue una de las protagonistas de la serie How to Get Away With Murder, también finalizada recientemente, tras la que ha estrenado The Sleepover y El Presidente.

