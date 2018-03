Galaxia sin materia oscura pone en duda su rol en la formación de estructuras

Una galaxia sin materia oscura ha puesto en duda el rol que se le atribuía en la formación y evolución de estructuras galácticas, según un estudio publicado hoy en la revista británica “Nature”.

La investigación, dirigida por Pieter van Dokkum, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, se centró en la ya conocida galaxia NGC1052-DF2.

Los científicos compararon imágenes obtenidas por el Dragonfly Telephoto Array -telescopio ideado, entre otros, por el propio Van Dokkun-, datos de la Sloan Digital Sky Survey (SDSS) -proyecto de astronomía que genera mapas detallados del Universo- e imágenes del telescopio espacial Hubble.

Diffuse galaxy, NGC 1052-DF2, is missing most, if not all, of its dark matter. The galaxy contains at most 1/400th the amount of dark matter that astronomers had expected! So, what’s going on here? https://t.co/TYsNDGbmqq pic.twitter.com/j1ucXvxgYs

— Hubble (@NASAHubble) 28 de marzo de 2018