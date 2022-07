Franck Kessie, principal novedad en el entrenamiento del Barsa

Foto: EFE

El español Rafael Nadal venció el dolor de su abdominal y a Taylor Fritz (3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (4)) para lograr una remontada espectacular y clasificarse a sus octavas semifinales en Wimbledon.



Nadal, que sufrió una lesión en el abdomen que lo lastró desde el final del primer set, se repuso a sus problemas físicos y a un Fritz nervioso para mantener su condición de invicto en Grand Slams este año (19-0) y programar un duelo en semifinales contra el australiano Nick Kyrgios.

«Algo no va bien en el abdominal», reconoció. «Tuve que encontrar una manera de sacar diferente. Estuve pensado en muchos momentos que no podría terminar. Pero esta pista te da una energía… Es algo diferente», dijo Nadal a pie de pista.



«Ha sido una tarde complicada. Taylor es un gran rival. Sinceramente disfruto mucho jugando estos partidos enfrente de un público como este. No puedo agradecerlo suficiente».