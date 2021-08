Fodes transforma la vida de 125 000 familias

La población continúa acercándose a los centros de vacunación contra el Covid-19, en busca de las dosis respectivas y en donde las entidades de Gobierno trabajan en conjunto. Miles de guatemaltecos llegan a diario a los puestos instalados a lo largo y ancho del país para poder ser inoculados.

“Me gustó mucho la atención que me brindaron en la Guardia de Honor. Los soldados fueron muy amables y el tiempo de espera fue realmente corto”, indicó Eswin Ruiz, quien trabaja como albañil y llegó desde Boca del Monte por su dosis.

El trabajador de la construcción aprovechó para hacer un llamado a la población para que asista a vacunarse.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que, hasta ayer, habían sido vacunadas con la primera dosis 2 809 079 personas, mientras que con el esquema completo (dos vacunas), 614 898, para un total de 3 423 977.

Nuevo puesto

Además, se informó que a partir de las 8:00 de hoy, empieza a funcionar un nuevo centro de vacunación que fue instalado en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, donde se aplicará la vacuna Pfizer. Será coordinado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

El puesto funcionará de lunes a domingo, hasta las 15:00. “Lo que se busca es acercar la vacuna a la gran cantidad de población que circula por el lugar”, indicó Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación.

Jorge Navarijo Albañil

Foto: Herbert García /DCA

Estoy confiado que ya con la vacuna uno genere los anticuerpos necesarios, para estar preparados en caso de contagio. La atención en la PNC es de primera.

Josselyn Calvillo Impulsadora

Foto: Herbert García /DCA

Me trataron súper bien. Todos fueron muy atentos y nos explicaron paso a paso el procedimiento a seguir. Recomiendo a la población que acuda a vacunarse.

Beatríz González Ama de casa

Foto: Herbert García /DCA

Me gustó mucho que todo está ordenado y son muy eficientes en la prestación del servicio. Tenemos que unirnos como polación contra este virus.

José Hernández Mecámico

Foto: Herbert García /DCA

Tenía pena por el tiempo, pero todo el proceso no me llevó más de 45 minutos. Es un excelente trabajo el que están realizando con las jornadas.

Engracia Roque Jubilada

Foto: Herbert García /DCA

A mis 82 años vine a la Guardia de Honor a ponerme la inyección, no hay excusa para que los jóvenes no lo hagan. No debe quedar nadie sin su dosis.