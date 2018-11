Fiscalizarán a 76 mil 280 comercios en 2 meses

Un total de 76 mil 280 verificaciones llevará a cabo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en diferentes establecimientos de los 22 departamentos, como parte del Plan de Fiscalización Masiva 2018, que comenzó esta semana y concluirá después del 25 de diciembre.

Leonel Villamar, intendente de Fiscalización, indicó que durante las visitas a comercios, restaurantes y bares, 133 auditores verificarán si el contribuyente está inscrito en la SAT, que tenga la documentación que ampara la mercadería para la venta, la autorización de máquinas registradoras y/o equipo de cómputo, y la emisión de facturas vigentes.

“El objetivo de este plan no es imponer sanciones, sino fomentar el cumplimiento voluntario. En el caso de que un negocio no esté inscrito ante la Administración Tributaria o no emita facturas se procederá a levantar un acta administrativa, que implica el cierre temporal del comercio o la imposición de una multa de entre Q5 mil hasta Q10 mil”, explicó el funcionario.

Brenda Jiguan