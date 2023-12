Exportaciones sumaron US $11 982.9 millones a octubre

Las ventas al mercado internacional se situaron, al décimo mes del año, en US $11 982.9 millones, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Los productos más importantes, según su participación en el valor total del comercio, fueron vestuario, con US $1286.3 millones (10.7 por ciento); café, US $919.6 millones (7.7 por ciento), y grasas y aceites comestibles, US $882.4 millones (7.4 por ciento), de acuerdo con el banco central.

3 son los productos que más envía el país al extranjero.

A la lista anterior, se suma el banano, US $851.1 millones (7.1 por ciento), y el azúcar, US $548.5 millones (4.6 por ciento). “Estos artículos representan el 37.5 por ciento de lo exportado”, se explicó.

Compradores más importantes

Los principales destinos de las exportaciones fueron Centroamérica, con US $4262.8 (35.6 por ciento) y Estados Unidos, US $3737.4 millones (31.2 por ciento). Ambos registros concentraron el 66.8 por ciento del comercio nacional en el citado período.

Luego, sigue la Eurozona, US $1158.3 millones (9.7 por ciento); México, US $550.9 millones (4.6 por ciento), y Panamá, US $273.6 millones (2.3 por ciento). Los citados “países y regiones, en conjunto, representaron el 83.4 por ciento del total” de las exportaciones, detalló el Banguat.