Especialistas crean código enfocado en prevenir el cáncer

Foto: ADEN

El grupo educativo ADEN anunció el lanzamiento de su programa especializado en inteligencia artificial (IA), aplicado a los negocios. Es una muestra más de su compromiso de excelencia e innovación educativa, indicaron sus personeros.

En la actualidad, según The Future of Jobs Report, de World Economic Fórum, la IA es responsable de generar US $200 mil millones anuales en todo el mundo. Según la investigación, los profesionales con conocimientos en la materia tienen un salario bien remunerado.

ADEN, por medio de becas y beneficios especiales, promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Para quienes estén interesados pueden obtener información en [email protected] o por medio del número telefónico 23824075.