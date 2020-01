“Es interés de Guatemala mejorar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales”

Edith Flores de Molina

viceministra de Integración y Comercio Exterior

La salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (UE) marcará una nueva etapa en las relaciones comerciales de Guatemala con esa nación, pues, al amparo del Acuerdo de Asociación suscrito en julio último, se abren nuevas oportunidades de acceso para que los exportadores nacionales ofrezcan sus productos en el mercado británico, con contingentes como ron a granel, ajo y azúcar, entre otros, con volúmenes adicionales a los que ya se tienen en el acuerdo vigente con la UE, sin que esto cambie los vínculos con las demás naciones del bloque.

Pese a todo, la balanza comercial con el Reino Unido sigue en aumento. En 2018 sumó US $124 millones, con saldo favorable para Guatemala por los US $78 millones en exportaciones. Al 30 de noviembre de 2019, las transacciones cambiaron y las ventas guatemaltecas totalizaron US $90 millones. Edith Flores de Molina, viceministra de Integración y Comercio Exterior, explica lo que pasará cuando se haga efectiva la salida del Reino Unido de la UE.

¿Qué pasará cuando el Reino Unido se separe de la UE?

Guatemala y el resto de los países centroamericanos negociaron con el Reino Unido, desde que dio a conocer su salida del bloque, un instrumento que estableciera las condiciones de comercio entre ambas partes. Se sucribió un convenio, el cual fue aprobado por el Congreso de la República, con el Decreto 11-2019 publicado el 18 de diciembre de 2019. La Cancillería guatemalteca notificó el 16 de enero de este año el cumplimiento de todos los requisitos internos.

¿Cuándo cobrará vigencia el nuevo acuerdo?

El tratado cobrará vigencia cuando el Reino Unido salga formalmente de la UE, de manera que los dos países ya están preparados y la relación comercial no sufrirá ningún obstáculo o retraso. Lo que se ha anunciado en Londres se refiere a la aprobación de la ley que contempla la salida del Reino Unido, en un proceso que se prevé concluya el 31 de diciembre de este año. Las relaciones comerciales en el mercado británico continuarán rigiéndose por el Acuerdo de Asociación con la UE hasta que el Reino Unido deje de formar parte de ese bloque. El Ministerio de Economía dará seguimiento al proceso del Brexit e informará a los empresarios cuando se anuncie formalmente la salida.

¿Cual es la expectativa sobre el intercambio comercial entre Guatemala y el Reino Unido?

Es interés de Guatemala mejorar el aprovechamiento de todos los acuerdos suscritos con sus socios comerciales, especialmente con los que tiene una balanza comercial favorable, como el Reino Unido. Consideramos que las regulaciones no cambiarán. Puede modificarse la forma de los documentos comerciales requeridos, pero no su contenido. Cuando haya cambio de regulaciones se notificará con suficiente antelación, para no interrumpir el comercio.

Comente las oportunidades que abre el nuevo convenio.

El acceso para los productos guatemaltecos es el mismo que contempla el acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, cabe la posibilidad de incrementar el volumen del comercio actual en la medida en que se intensifique la relación. Además, debido a que el acuerdo con el Reino Unido tiene sus propios contingentes, se prevé un aumento de las exportaciones de azúcar, ron a granel, vegetales, atún y productos de vestuario. • *Con información de Byron Dardón/Mineco