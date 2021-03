Entregan útiles escolares a infantes de Hogares Comunitarios

No es una carta nostálgica al Distrito Federal o D.F., como solía llamársele. Esto aunque Camilo Lara, líder del proyecto Mexican Institute of Sound (MIS) o Instituto Mexicano del Sonido, se encarga de recopilar los sonidos más profundos de un México que yace en aquellas películas de Mauricio Garcés, Joaquín Pardavé y Cantinflas, o en la infaltable radio mexicana de los años 1940 o 1950. No, Distrito Federal es un nombre que continúa vivo en los residenciales o colonias, bajo los puentes, y en los barrios.

Lara nos mete en la salvaje urbe de rituales de baile, ingestas de licor y olor de comida, que se mezcla con el smog y el murmullo de una ciudad que nunca duerme. Un lugar de libre albedrío, donde podés visitar a la Santa Muerte o a la Virgen de Guadalupe sin que nadie te juzgue. En D.F. caminamos al ritmo de cumbias, danzón, salsa y la infaltable y venenosa música banda.

D.F. abre con Se compran, una canción con tintes de góspel llena de frases de la gente que pide chatarra por las calles, en carros o carretas haladas por burros. Le sigue Dios, un tema burlesco encerrado en una cumbia eléctrica sobre la deliciosa gastronomía que se encuentra en cada esquina de la ciudad. Dios y el Diablo trabajan despachando tacos al pastor con “cueritos” o de maciza, mientras te bebes una manzanita.

El antídoto, acompañado del grupo colombiano La Perla, es una cumbia para la combi, la camioneta, o para bailar en el metro. La luna de noviembre parece un recorrido de noche por Tlalpan, yendo al Estadio Azteca. Lara es un espectro que flota bajo esa luz.

Le sigue Vamos, con la colaboración de los raperos anglos BIA y Duckwrth. Es un rap ranchero, el puro ADN del MIS. My America is not your America fue el último sencillo para la presentación de Distrito Federal. El tema critica la América de los anglosajones y su apropiamiento del nombre del continente ¿y Latinoamérica?, pues para ellos no existe, solo México. América somos todos, ¡carajo!

La balada de la aspirina es de esas cumbias groovies, con un acordeón misterioso que nos invita a caminar por callejuelas, a buscar algo que cure el alma como una aspirina. Después encontramos un Oxxo y no regresamos, o regresamos curados.

Cruzando el río es otra cumbia salvaje, con la participación de Joe Crepúsculo, quien sale de su zona de confort para endiablarse. Lara te mete la intro de Hooked on a feeling, con coros que pretenden provocarte una alucinación. Paloma parece un collage de sonidos de otras épocas. La canción cuenta con la colaboración del cantante californiano Omar Baños, mejor conocido como Cuco.

Terminamos este viaje con música banda estridente y el tema The Lunatics, acompañados de la Banda Misteriosa, originaria de Oaxaca.

Distrito Federal sigue la misma línea del MIS, con el que nos ha conquistado el gran Camilo Lara. Es un disco para bailar y perderse, literalmente, en el fantasma del Distrito Federal, al lado de espectros, peligro y vida con la protección espiritual de una cumbia diabólica.