Entregan 350 cámaras para monitorear vehículos

La estabilidad y resiliencia de la economía nacional, mostrada en los últimos tres años y en lo que va de 2023, fue resaltada ayer durante una conferencia de prensa por autoridades monetarias, quienes destacaron que el país es uno de los mejores posicionados en la materia en el ámbito centroamericano.

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) afirmó que para 2023 y 2024 se proyecta que el crecimiento económico será entre 2.5 y 4.5 por ciento, respectivamente. Según el funcionario, la inflación a mayo del año en curso se situó en 6.54 por ciento y “ya viene disminuyendo de los niveles registrados en 2022 por factores de origen externo”.

El nivel de Reservas Monetarias Internacionales evidencian la sólida posición externa del país. En los últimos tres años han crecido más de US$5,000.0 millones. Proporciona confianza de que el país puede cumplir con sus obligaciones extranjeras actuales y futuras. pic.twitter.com/HFEQwgyRRO — Banco de Guatemala (@Banguat) June 13, 2023

4 años hace que comenzó a mejorar el ingreso de remesas al país.

Detalló que la variación interanual de este indicador al quinto mes de 2023 es menor a la observada en el mismo período en Honduras (6.58 por ciento), zona del Euro (6.97 por ciento),Ingresos por remesas La máxima autoridad del Banguat externó que las remesas familiares “casi se han duplicado en los últimos cuatro años”.

En 2019 estas cerraron en US $10 508 millones y el año pasado en US $18 040 millones. En tanto, al 1 de junio de 2023 el monto se ubicaba en US $7851.3 millones. En cuanto a las Reservas Monetarias Internacionales, se señaló que “evidencian la sólida posición externa del país” y que en 2022 alcanzaron los US $20 019.8 millones.

Otros logros Mientras, el ministro de Economía subrayó que el tipo de cambio promedio se ha mantenido estable por más de 20 años. Además, remarcó que “cuatro de 10 productos manufacturados en Centroamérica son hechos en Guatemala” y “las exportaciones entre 2020 y 2022 suman US $40.2 mil millones”.