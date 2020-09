Empresa de transporte reporta crecimiento de demanda desde el reinicio de operaciones

Guatemala y Honduras prevén acciones para continuar facilitando el intercambio comercial.

El flujo comercial entre Guatemala y Honduras, así como en el resto de Centroamérica, aunque tuvo una baja, no se detuvo en el contexto de la pandemia del Covid-19, y en los pasos fronterizos se busca una resiliencia a la crisis y fortalecer la Unión Aduanera, según las autoridades aduaneras de ambos países. La implementación, esta semana, de la Declaración Integrada de Importación, en el Puesto Integrado de El Corinto, dará mayor fluidez al paso de mercancías.

Se prevé también que el paso de migrantes sea por El Florido o Agua Caliente, para desfogar El Corinto. Además, se iniciará con un plan piloto para facilitar el paso de los operadores económicos autorizados y se pondrá en marcha la Identificación por Radiofrecuencia, dijo Werner Ovalle, intendente de Aduanas de Guatemala.

La integración aduanera ha contribuido grandemente en el intercambio comercial entre Guatemala y Honduras desde que se implementó, a mediados de 2017. En 2018, las exportaciones guatemaltecas al país vecino crecieron 610 %, según datos de la Intendencia de Aduanas.

Resultados

Entre 2017 y 2018, las ventas hacia Honduras pasaron de US $600 millones a US $4 mil 259.2 millones. El año pasado, las exportaciones representaron US $4 mil 893.2 millones, un crecimiento de 15 %.

Las importaciones desde Honduras también aumentaron en los últimos dos años, 88 % y 33 %, respectivamente: $603.8 millones en 2018 y US $800.2 millones en 2019. En esos años se registraron US $553.2 millones y US $747.7 millones en tributos recaudados, un crecimiento de 91 % y 35 %,

correspondientemente.

Este año es atípico por los efectos del coronavirus. Sin embargo, se espera una recuperación y alcanzar el movimiento comercial que se tenía antes de la pandemia, según Juan José Vides, comisionado presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de Comercio de Honduras.

Con la modernización de El Corinto se persigue que este puesto se convierta en uno de clase mundial, explicó Vides.

Las medidas para fortalecer la Unión Aduanera seguirán. Además, “el hecho de que Guatemala ostente una vicepresidencia en la Organización Mundial de Aduanas permite que se pueda trabajar más en esa integración”, manifestó el funcionario.

Con la infraestructura y tecnología, entre estos los sistemas no intrusivos, que se está implementando en El Corinto “se podrá maximizar la recaudación y tener una mayor fluidez en las operaciones para que no represente un riesgo fiscal, que son los temores que hay en una integración”, resaltó finalmente el comisionado hondureño.