El suizo Hirschi se impone en la duodécima etapa al tercer intento

El australiano Caleb Ewan, quien ayer sumó en Poitiers su quinta victoria en el Tour de Francia, la segunda en esta edición, aseguró que “no” se marca “metas” en su carrera, y que su único objetivo es ganar el máximo número posible de esprines.

“No me marco un objetivo de número de etapas. Quiero ganar más, pero no sé cuántos años voy a poder ser competitivo. El Tour es la carrera que los australianos siguen, y quiero que estén orgullosos de mí. Espero seguir competitivo 5 o 10 años, y ganar más etapas. También me gustaría ganar la Milán-San Remo y el Mundial. Y quizá también una clásica en Bélgica”, dijo el ciclista del Lotto. EFE