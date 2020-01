El reto es volver a la Liga Nacional

“El arbitraje deja mucho crecimiento”, fue la frase con la que Jonathan Polanco resumió sus 15 años en la profesional, después de que el Departamento de Arbitraje y Comisión de Árbitros de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) lo retirara del medio.

Polanco aseguró que cierra el ciclo “con la frente en alto”, pues registró 4 finales de la Liga Nacional, 2 Silbatos de Oro, 4 años como réferi internacional, 2 finales de Torneo de Copa, 2 finales de la Liga Primera División, 2 juegos por el ascenso a la Liga Nacional, 3 finales de la Liga de Segunda División, 3 de Tercera, 1 de futbol femenino y 1 de Juegos Nacionales.

“Alcancé más de lo que soñé cuando me inicié, porque por ser de cuna humilde no imaginaba tanto”, comentó el oriundo de Jutiapa, a quien la Fedefut le dio de baja “por no estar dentro de los planes y proyectos”, según detalla un comunicado de la institución, difundido ayer en sus redes sociales.

Aunque es una de las profesiones más criticadas y cuestionadas al momento de ejercer, Polanco aseguró que eso “es cuestión de cultura”, por lo que sale “orgulloso”, pues le permitió alcanzar otros objetivos.

“El arbitraje me permitió costear mis estudios y los de mi esposa; ambos somos contadores públicos y auditores”, exteriorizó Polanco, quien confirmó que la página ha quedado volteada, y que de ahora en adelante se desempeñará en otros ámbitos.

“Soy el comunicador social del Hospital Nacional de Jutiapa, y ahora sí tendré tiempo suficiente para seguir en esto, o desempeñar mi profesión, que es la auditoría. También tengo ofertas de medios de comunicación”, compartió el ahora exsilbante.

Según la Comisión, Luis Escobar, Oscar Reyna y Éver López “se encuentran incluidos dentro del listado de árbitros de la Liga Nacional de Futbol”, y solo deberán cumplir con las pruebas físicas.