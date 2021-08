El Real Madrid sentencia al Alavés en 15 minutos

Redacción deportes, EFE.- A la espera del estreno del Manchester City, que inicia el domingo su defensa de la corona en la Premier en un gran duelo ante el Tottenham en Londres, los favoritos Manchester United, Chelsea y Liverpool comenzaron la competición con firmeza, el día del regreso con triunfo del técnico español Rafa Benítez.



Arrancó con espectáculo goleador una Premier apasionante. Con recital de Paul Pogba, que amargó la tarde al técnico argentino Marcelo Bielsa tras renovar su contrato con el Leeds. Hasta cuatro asistencias de gol, con una exhibición de pases al espacio dejó el centrocampista francés que vuelve a brillar y dejó una conexión especial con Bruno Fernandez, primer máximo goleador con un triplete.



El contundente 5-1 de Old Trafford convierte el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer en el líder provisional. No tardaron en responder con contundencia el Chelsea, vigente campeón de Europa que llegaba con el desgaste de la conquista de la Supercopa de España en la prórroga, y el Liverpool.



El Chelsea, aún sin su fichaje estelar Romelu Lukaku, no encontró rival en el Crystal Palace. Con el español Marcos Alonso titular y protagonista para romper el partido con un gol a balón parado al portero español Vicente Guaita, que premiaba el dominio. Christian Pulisic y el estreno con gol de Trevoh Chalobah, que se convirtió en el segundo futbolista más joven, a sus 22 años, en marcar en su estreno en la historia del club londinense, cerraron un cómodo estreno (3-0).



El último grande en entrar en escena el sábado fue el Liverpool con su visita al recién ascendido Norwich. Volvió a los terrenos de juego después de su grave lesión Van Dijk y brilló Mohamed Salah. De un intento de control surgió una asistencia a Diego Jota en el primer tanto y asistió en el segundo a Firmino, al que le bastaron cuatro minutos en el campo para marcar.



El broche al 0-3 no podía ponerlo otro jugador que Salah en un gran estreno, con un zurdazo seco a la escuadra tras un saque de esquina.



Mejor estreno y regreso al futbol inglés dejó Benítez. Su Everton logró remontar el tanto de Adam Armstrong que puso en ventaja al Southampton tras un grave error defensivo de Keane. La reacción llegó en la segunda parte con el brasileño Richarlison como gran protagonista.



Sacó oro, como el de la medalla recién conseguida en los Juegos de Tokio, de un balón muerto a un saque de esquina y asistió en el tercero a Carvert-Lewin. Uno de los goles de la jornada lo firmó Abdoulaye Doucouré con un latigazo lejano a la escuadra.



El resto de encuentros dejó el triunfo del Brighton en casa del Burnley, con tanto de remontada del argentino Alexis Mac Allister a doce minutos del final (1-2); el goleador Jamie Vardy dio el triunfo al Leicester frente a Wolverhampton Wanderers (1-0); y el Watford acabó sufriendo para sellar la victorias al disfrutar de 3 tantos a su favor ante el Aston Villa (3-2).