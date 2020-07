El PSG confirma el esguince de Mbappé, de baja tres semanas

Bulgaria, (EFE).- El búlgaro Grigor Dimitrov, número 19 del mundo, reconoció que su rendimiento ha bajado después de padecer la Covid-19 y que no está preparado todavía físicamente para competir al más alto nivel.

«No estoy listo para competir al más alto nivel en este momento. Los movimientos están mejorando, todo va en la dirección correcta, pero no es fácil recuperarse», confiesa el tenista de 29 años al medio especializado Tennis Majors.

El tenista búlgaro perdió los dos partidos que disputó este fin de semana en Francia en el Ultimate Tennis Showdown, uno de ellos frente a Feliciano López.

«Estoy lejos (de mi mejor nivel), seguro. No he jugado al tenis en más de un mes. El virus ha sido duro. Me quedé en casa durante aproximadamente un mes. Es difícil regresar ahora», agregó el tenista, que confesó que había perdido unos tres kilos de peso.

El búlgaro Grigor Dimitrov habló de los síntomas del coronavirus.

Dimitrov también recordó los síntomas que tuvo tras contraer el virus en el criticado torneo organizado en Belgrado por Novak Djokovic, número uno mundial, y lo mal que lo pasó pese a su buen estado físico y su juventud.

«No respiraba bien. Estaba cansado. No tenía sentido del gusto ni olía nada. No fue divertido. Para ser honesto, tengo suerte de estar en la cancha ahora mismo. No doy cada día por sentado. Realmente aprecio estar aquí», valoró.

Con todo, Dimitrov espera que estos partidos hayan sido una buena preparación para el posible regreso de las competiciones oficiales en las próximas semanas y recordó que su juego es muy físico y no estar recuperado del todo le afecta mucho.

«Un día me siento realmente bien y puedo prepararme unas cuatro horas. Pero, de repente, necesito parar, echar una siesta o simplemente descansar. Así que tengo que pasar por ese proceso. Ojalá me recupere del todo», resumió.