El futbol mexicano anuncia eliminación del descenso por cinco años

México, EFE.- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, opinó este viernes que no se le hace lógico cancelar el Clausura 2020 por las pérdidas económicas que se generarían a los equipos.



“Los patrocinadores fuertes de los equipos pagan los torneos completos que son de 17 fechas. Si ahora se cancelara, los patrocinadores les dirían a los equipos que solo les pagarían las 10 fechas jugadas, eso no va a reactivar la economía de ninguna escuadra”, explicó en videoconferencia.



El estratega de la selección mexicana en el Mundial Brasil 2014, agregó que ve factible jugar con dobles jornadas lo que resta del Clausura 2020 y terminarlo en junio o julio, ya que los certámenes internacionales programados para esas fechas fueron pospuestos.



“Nos preocupa retomar el nivel que teníamos hasta la suspensión. Esperemos regresar de buen nivel de cara al cierre de la fase regular, sabemos que es difícil, será un paro largo”, agregó el director técnico de 52 años.



Herrera mencionó que le gustaría que regresara el futbol con aficionados en los estadios, pero reconoció que esta decisión dependerá de las recomendaciones del gobierno mexicano.



El estratega del América explicó que su equipo entrena a doble sesión durante este parón a un ritmo fuerte para que en cuanto se reanude el Clausura no les cueste retomar el nivel competitivo.



Debido al golpe económico que representará no solo para el futbol, sino para el mundo la pandemia de la COVID-19, Herrera cree que los salarios en el balompié se deben ajustar.



“Deberían de bajar los precios de todos los jugadores, los sueldos, hasta que la maquinaria del futbol mexicano agarre forma de nuevo”, expuso.



El exseleccionador expuso que a su parecer, no tiene sentido continuar compitiendo en la Liga de Campeones de la Concacaf, en caso de que se confirme la cancelación del Mundial de Clubes.



“Si se suspende el Mundial de Clubes ya no tiene caso seguir el torneo de la Concacaf porque ya no hay el fin, que era el boleto al Mundial” señaló.



Hasta la suspensión del Clausura 2020, el América mantiene el cuarto puesto de la clasificación con 17 puntos, 5 menos que el líder Cruz Azul.