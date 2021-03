El City suma y sigue acercándose al título

New Hampshire, EFE.- El peleador Marvin Hagler, uno de los grandes pesos medianos en la historia del boxeo, murió el sábado a la edad de 66 años de edad. Su esposa, Kay, anunció su muerte en la página de Facebook para los seguidores del Maravilla, cuyo apodo después convirtió en su nombre.



Hagler cobró notoriedad cuando detuvo a Thomas Hearns en una pelea que duró menos de ocho minutos.



Dos años más tarde estaba tan disgustado después de perder una decisión contra Sugar Ray Leonard, que calificó de “robada” por los jueces, que nunca más volvió a pelear.



“Lamento hacer un anuncio tan triste”, escribió su esposa. “Hoy, lamentablemente, mi amado esposo Marvelous Marvin falleció inesperadamente en su casa aquí en New Hampshire. Nuestra familia solicita que respete nuestra privacidad durante este momento difícil”.



Hagler peleó en los escenarios más importantes del boxeo contra los nombres más importantes, ya que él, Leonard, Hearns y Roberto Durán dominaron las clases de peso mediano durante una época dorada para el boxeo en la década de 1980.



Tranquilo y con una inquietante personalidad pública, Hagler peleó 67 veces durante 14 años como profesional, teniendo marca de 62-3-2 con 52 nocáuts.

Hagler era inconfundible en el ring, luchando desde una postura de zurdo con su cabeza calva brillando en las luces. Fue implacable y cruel, deteniendo oponente tras oponente durante una racha de 8 años que comenzó con un disputado empate contra Vito Antuofermo en 1979 que luego vengó.



Siempre boxeó pensando que ni los aficionados ni los promotores le daban el crédito que merecía. En una ocasión se enojó tanto por no ser presentado antes de una pelea de 1982 con su apodo de Marvelous que fue a la Corte para cambiar legalmente su nombre.



Su promotor Bob Arum, dijo que Hagler “fue uno de los pesos medianos más grandes de todos los tiempos, y una de las mejores personas con las que he estado y promovido. Era un hombre real, leal y simplemente una persona fantástica”.



Cualquier duda de que Hagler no era realmente Maravilloso se borró en una noche de primavera de 1985. Él y Hearns se conocieron en uno de los grandes enfrentamientos de peso mediano de la época al aire libre en el Caesars Palace en Las Vegas y cuando sonó la campana de apertura intercambiaron golpes durante tres minutos en un round de apertura que muchos consideran el mejor en la historia del boxeo.



Hagler detendría a Hearns en el tercer asalto, derribándolo contra la lona con un aluvión de golpes incluso cuando la sangre brotó de una gran herida en su frente que casi hizo que el árbitro detuviera la pelea al principio del asalto.



“Esa fue una pelea increíble”, dijo Arum. “Probablemente la pelea más grande de la historia”.



Hearns dijo el sábado que estaba pensando en Hagler y su histórica pelea. Hagler usó una gorra de beisbol con la palabra “Guerra” mientras la promocionaba durante una gira por 23 ciudades con Hearns que, según Arum, hizo que los peleadores se despreciaran entre sí incluso antes de subir al cuadrilátero.



Hagler peleó solo dos veces más, deteniendo a John Mugabi un año después y luego contra Leonard, quien venía de un descanso de 3 años por un desprendimiento de retina, en su pelea final en 1987. Hagler era el favorito para entrar en la pelea y muchos pensaron destruiría a Leonard, pero Leonard tenía otros planes y ganó por una controvertida decisión dividida.

Hagler, a quien le pagaron 19 millones de dólares, abandonó el cuadrilátero con disgusto y nunca volvió a pelear. Se mudó a Italia y nunca miró atrás.



Hagler tomó el camino largo hacia la grandeza, peleando principalmente en el área de Boston antes de finalmente tener su oportunidad por el título de las 160 libras en 1979 contra Antuofermo. Hagler hizo sangrar a Antuofermo y pareció ganar la pelea, pero cuando se contaron las tarjetas se le negó el cinturón con un empate.



Hagler viajaría a Londres el próximo año para detener a Alan Minter y ganar el título, y lo mantuvo durante los siguientes siete años antes de su disputada derrota contra Leonard.



Hagler nació en Newark, Nueva Jersey, y se mudó con su familia a Brockton a fines de la década de 1960. Fue descubierto como aficionado por los hermanos Petronelli, Goody y Pat, que tenían un gimnasio en Brockton y entrenarían a Hagler durante toda su carrera profesional.



Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional y en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 1983.