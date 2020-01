El cine mexicano comienza 2020 con “Perdida”

Con esta cinta, que se estrena mañana en Guatemala, la actriz se perfila como favorita al Óscar.

“Celebrar a uno de los grandes íconos de todos los tiempos ha sido una bendición”, dijo Renée Zellweger el domingo durante su discurso de aceptación del Golden Globe a la mejor actriz dramática. Contradecirla es imposible, pues luego de años de ser titular más por su apariencia física que por su carrera, la intérprete firmó su regreso al celuloide y a la temporada de premios con Judy, una cinta que recorre la vida de la artista Judy Garland. El filme, que desde ya perfila a la estadounidense como favorita al Óscar, se estrena mañana en nuestro país.

Esencia

Ganadora del Óscar, el Golden Globe, el Grammy y el Tony, Judy Garland (1922-1969) es una de esas estrellas imposibles de emular. Por eso, meterse en la piel de la actriz y cantante, que se hizo famosa por su papel en The Wizard of Oz (1939), debe ser todo menos una tarea fácil. Más aún, si se toma en cuenta que Judy explora la figura de la artista 30 años después de su éxito, en una gira de conciertos que vuelve a despertar sus inseguridades.

El filme está ambientado en 1968, en una gira de conciertos por Londres.

En diversas entrevistas, Renée Zellweger ha dicho que, a pesar de su alabada actuación, darle vida a Garland fue un trabajo en equipo, no solo del director, Rupert Goold, sino de los maquillistas y estilistas Robb Crafer y Jeremy Wood-head y la vestuarista Jany Temime. Su crédito, sin embargo, es no haber tratado de imitar a la artista, sino hallar su esencia, incluso poniendo voz a icónicos temas como Over the Rainbow y The Trolley Song.

Nueva oportunidad

Precisamente, este filme va de resurrecciones: la de Garland en la gran pantalla, y la de la carrera de Zellweger. A pesar de que la actriz ya había vuelto en la serie de Netflix, Dilema, fue esta película la que la regresó a la lista A de Hollywood desde que se estrenó en el Telluride Film Festival, el 30 de agosto del año pasado. Por eso, en su discurso de los Golden Globe, la intérprete no se olvidó de Judy al afirmar que le había enseñado de la importancia de las decisiones.

A su pasado reciente, Zellweger también se refirió en su disertación del domingo al exprear que “el exterior no importa, es el viaje y el trabajo lo que importa”, en clara referencia a sus, a veces tan criticadas, transformaciones físicas. Para la actriz el regreso ha sido triunfal, ya con el Golden Globe ganado y sus nominaciones a los Critics’ Choice y los Bafta. Y aunque la Academia de Cine aún no ha revelado a sus candidatos al Óscar, la mención y la estatuilla parecen cantadas para Renée.