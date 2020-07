El ciclismo internacional ya ve la luz al final del túnel

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, expresó este martes que tiene constancia de que desde el club están “contentos” con el trabajo de su cuerpo técnico al frente del primer equipo y que nunca tuvo la sensación de que su futuro fuese a cambiar antes de la victoria en Villareal (1-4).

“La constancia que tengo desde el club es que están contentos con el trabajo que hacemos y esto es lo que me he centrado. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva”, explicó Setién en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Espanyol en el Camp Nou.

De este modo, el técnico azulgrana reafirma las palabras del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien esta mañana aseguró en sendas entrevistas radiofónicas que Setién seguirá dirigiendo al equipo.

En relación al momento del Barcelona, el cántabro volvió a decir que está contento con el rendimiento de sus jugadores y defendió su trabajo ante el Sevilla (0-0), Celta (2-2) y Atlético de Madrid (2-2), partidos en los que considera que, de haber tenido el mismo acierto de cara a portería que en Villareal, habrían ganado sin problemas.

“Ha habido muchísimas cosas al margen de los goles que estamos haciendo bien y con las que estamos tremendamente satisfechos”, afirmó Setién, quien se mostró especialmente crítico con la prensa en su intervención. EFE