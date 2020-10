El agente Lesh se acerca a la niñez guatemalteca

Relacionarse con los pequeños de edad preescolar es uno de los objetivos.

Buscar los medios adecuados para poder acercarse a los niños y niñas en edad preescolar fue uno de los motivos por los cuales en la Subdirección General de Prevención del Delito, de la Policía Nacional Civil, se trabajó en la creación de Lesh, un títere que, junto al agente de policía Luis Hernández, tiene dos años de llevar consejos de prevención a la niñez

guatemalteca.

El agente Luis Hernández forma parte del departamento de Orientación Preventiva. Junto a Lesh, se ha dedicado a capacitar en todo el país a niños y niñas en diferentes temas como: derechos y deberes de la niñez, educación vial, como cuidar el medio ambiente, y hablando de mi seguridad, en donde le dan consejos a los pequeños para no hablar con personas extrañas, no dar información a nadie y no permitir que ninguno toque sus partes íntimas o grabarles videos, tema enfocado en la prevención del abuso sexual en menores de edad.

Según el agente Hernández, debido al éxito que tuvo el proyecto en la capital y los departamentos, se tomó la decisión de crear nuevos personajes y se hizo la entrega de un títere de Lesh a cada distrito.

Además, se formó a cinco agentes mujeres para manejar a un nuevo personaje a quien nombraron Leshy.

“El objetivo es llegar a más niños y niñas, trabajar en diferentes temas de prevención, debido a que en el país las estadísticas de violencia contra la niñez son muy altas”, puntualizó Hernández. Una parte muy importante de este proceso fue buscar y seleccionar a los agentes de policía que tuvieran las cualidades necesarias para interactuar con los personajes.

Entre ellos se encuentra el agente Edvin Villegas, quien tiene cuatro años de pertenecer a la PNC y anteriormente trabajaba en el área administrativa de una estación de la Comisaría 15, de Villa Nueva.

Él comenta que para formar parte del equipo recibió una capacitación en diferentes temas y actividades relacionadas con los menores de edad, en las cuales les entregaron recurso didáctico y la guía metodológica para aprender a manejar a Lesh. “Se solicitó personal capacitado para tratar temas relacionados con la primera infancia, y como tengo estudios en la carrera de pedagogía, nació el deseo de formar parte de una de las subdirecciones en donde pudiera poner en práctica lo que aprendía, con niños y jóvenes”, detalló el agente.

Tener la oportunidad de pertenecer a la Subdirección de Prevención del Delito y manejar a Lesh es para el agente Villegas un sueño cumplido.

“Desde el momento que Lesh llego a mi vida, ha traído grandes satisfacciones y tenemos muchos proyectos que estaremos implementando para capacitar a la niñez de Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Hermosa y Villa Canales“, puntualizó Villegas.

Según Hernández, con la entrega de los títeres de Lesh a cada uno de los distritos se logra que el proyecto crezca debido a que los muñecos son una herramienta que les permite impactar a los niños y niñas, es una forma didáctica en la cual ellos pueden interactuar con el personaje y aprender de una forma diferente.