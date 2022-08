El Abierto de EE. UU. promueve el torneo sin Djokovic

Foto: Cortesía Mario Boccardi

Cincinnati EFE

El Abierto de Estados Unidos publicó este día un cartel para promover el inicio del torneo que incluye a ocho estrellas, con los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, pero sin el serbio Novak Djokovic, cuya participación sigue en el aire por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



Falta una semana para que empiece la competición en Nueva York y el Abierto de Estados Unidos publicó un cartel con Nadal, Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev y el australiano Nick Kyrgios, en el circuito ATP, y la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Serena Williams, la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka, en el WTA.

Aunque esto no representa ninguna confirmación de su efectiva ausencia, no se incluyó en el cartel la imagen de Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, quien se perdió lo que va de la gira estadounidense al no poder entrar en Estados Unidos.

El Abierto de Estados Unidos se disputa del 29 de agosto al 11 de septiembre, con el ruso Daniil Medvedev, vigente campeón, como número 1 del mundo.