Desaconsejan el uso de ivermectina para tratar Covid

La Haya. EFE.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) desaconsejó este lunes el uso del medicamento contra los parásitos ivermectina para prevenir y tratar el Covid-19 y advirtió de que “los datos disponibles no apoyan” su utilización generalizada fuera de los ensayos clínicos controlados.



En un comunicado, la agencia explicó que ha revisado “la evidencia más reciente” sobre su uso para la prevención y tratamiento del Covid-19, y recordó que los medicamentos con ivermectina no están autorizados en la Unión Europea para tratar la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. Los estudios no clínicos evidenciaron que la ivermectina podría “bloquear la replicación” del coronavirus, pero solo con el uso de “concentraciones mucho más altas que las logradas con las dosis autorizadas actualmente”, mientras que los ensayos clínicos tuvieron diferentes resultados: algunos no mostraron ningún beneficio, y otros un beneficio “potencial”.



“La mayoría de los estudios que revisó la EMA eran pequeños y tenían limitaciones adicionales, incluidos diferentes regímenes de dosificación y el uso de medicamentos concomitantes”, agregó la agencia, para desaconsejar el uso de esta sustancia fuera de los ensayos clínicos estrictamente controlados.