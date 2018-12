Correos confidenciales de Facebook revelan cómo manejaba datos de usuarios

Un comité del Parlamento británico que investiga la propagación de noticias falsas divulgó hoy correos electrónicos internos de la red social Facebook, que revelan detalles sobre la gestión de datos de los usuarios por parte de la empresa estadounidense.

Esa correspondencia, que ocupa en torno a 250 páginas, incluye mensajes del consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, algunos de ellos considerados “confidenciales”.

El diputado conservador Damian Collins, que preside el comité parlamentario de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, subrayó en un escrito que los correos revelan que Facebook permitió a algunas compañías mantener “acceso completo” a la información de los amigos de cada usuario después de 2014.

“No está claro que existiera ningún consentimiento del usuario para ello”, recalcó Collins.

El funcionario escribió en su cuenta oficial de Twitter: “creo que hay un considerable interés público en la liberación de estos documentos. Plantean preguntas importantes acerca de cómo Facebook trata los datos de los usuarios, sus políticas para trabajar con los desarrolladores de aplicaciones y cómo ejercen su posición dominante en el mercado de los medios sociales.

I believe there is considerable public interest in releasing these documents. They raise important questions about how Facebook treats users data, their policies for working with app developers, and how they exercise their dominant position in the social media market.

— Damian Collins (@DamianCollins) 5 de diciembre de 2018