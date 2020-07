Convocatoria para Medalla de la Ciencia y Tecnología

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó de la donación de insumos a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), por un valor de US $45 mil

(Q 346 mil 390).

El aporte es en alcohol isopropílico y en gel, termómetros, equipos de protección personal y productos farmacéuticos. El donativo fue realizado por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur del país norteamericano, como contribución a las acciones de emergencia por el Covid-19.

81 comunidades fueron beneficiadas con un donativo anterior.

La semana pasada, USAID junto a la Fuerza de Tarea referida entregaron 2 mil filtros de agua valorados en US $ 60 mil, equivalente a no menos de Q462 mil, los cuales fueron entregados a familias de San Marcos y Quetzaltenango, quienes no cuentan con acceso a agua potable en 81 comunidades rurales.

La sede diplomática expresó por medio de las redes sociales que dicha Fuerza continuará su apoyo a Guatemala en cuanto se levanten las restricciones por la pandemia y así contribuir con la respuesta ante los desastres naturales. • Patricia González