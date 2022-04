Convocan a foro de emprendimiento

Foto Cortesía: FEDEX

La empresa de mensajería FedEx anunció que por medio de su programa para micro y pequeñas empresas ofrecerá US $70 mil en efectivo, distribuidos en 10 emprendimientos, con el fin de que empresarios nacionales puedan innovar al invertir en sus negocios, con equipo, digitalización, mercadeo, entre otros.

La cifra económica será distribuida en US $20 mil para el primer ganador, US $14 mil al segundo, y los 8 lugares restantes recibirán entre US $8 mil y US $1 mil.

Los 10 ganadores se anunciarán el 4 de agosto en la página institucional.

“Estamos felices de traer el programa a Guatemala. Estas empresas y los emprendedores son el eje de la economía, y queremos hacer nuestra parte y apoyarlos”, indicó Basil Khalil, vicepresidente de operaciones de FedEx Express para el Caribe y Centroamérica.